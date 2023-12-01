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WSJ: спецслужбы Израиля намерены ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

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Спецслужбы Израиля разрабатывают план, предполагающий ликвидацию лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.
WSJ: спецслужбы Израиля намерены ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру
  • AP
  • © Majdi Mohammed

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

«Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится», — говорится в публикации.

Отмечается, что это будет масштабной многолетней кампанией, которая предполагает ликвидацию боевиков, причастных к убийствам в Израиле с 7 октября.

По данным газеты, Израиль планирует выслеживать лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

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