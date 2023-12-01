WSJ: спецслужбы Израиля намерены ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

Спецслужбы Израиля разрабатывают план, предполагающий ликвидацию лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится», — говорится в публикации.

Отмечается, что это будет масштабной многолетней кампанией, которая предполагает ликвидацию боевиков, причастных к убийствам в Израиле с 7 октября.

По данным газеты, Израиль планирует выслеживать лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.