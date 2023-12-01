WSJ: спецслужбы Израиля намерены ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру
- AP
- © Majdi Mohammed
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится», — говорится в публикации.
Отмечается, что это будет масштабной многолетней кампанией, которая предполагает ликвидацию боевиков, причастных к убийствам в Израиле с 7 октября.
По данным газеты, Израиль планирует выслеживать лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.