Постпред Ульянов: Россия на ООН в Вене инициировала заявление против исламофобии
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Он подчеркнул в своём Telegram-канале, что российская сторона также выступила против «варварских актов сожжения Корана и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям».
Ульянов добавил, что заявление будет озвучено на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которое состоится 8 декабря.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества.