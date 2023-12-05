Постпред Ульянов: Россия на ООН в Вене инициировала заявление против исламофобии

Россия на площадке ООН в Вене инициировала коллективное заявление против исламофобии, заявил представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул в своём Telegram-канале, что российская сторона также выступила против «варварских актов сожжения Корана и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям».

Ульянов добавил, что заявление будет озвучено на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которое состоится 8 декабря.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества.