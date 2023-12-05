Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов обсудили нормализацию двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили ряд других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян не исключил, что Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор в течение 15 дней.