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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов обсудили нормализацию двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией.
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили ряд других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян не исключил, что Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор в течение 15 дней.

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