Таможня Финляндии расследует поставку почти 3,5 тысячи БПЛА в Россию
- AFP
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Об этом говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что две компании оформили более 30 экспортных операций на поставку санкционных товаров транзитом через Россию. По данным таможни, в результате продукция осталась на российской территории.
«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов», — рассказали в ведомстве.
Также указывается, что стоимость БПЛА составила более €2 млн.
Ранее в Финляндии предрекли практически полную остановку грузового трафика с Россией.