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Таможня Финляндии расследует поставку почти 3,5 тысячи БПЛА в Россию

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Финская таможня проводит расследование в отношении двух компаний, которые поставляли за границу оборудование, в том числе беспилотники, оказавшиеся в России вопреки санкциям.
Таможня Финляндии расследует поставку почти 3,5 тысячи БПЛА в Россию
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что две компании оформили более 30 экспортных операций на поставку санкционных товаров транзитом через Россию. По данным таможни, в результате продукция осталась на российской территории.

«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов», — рассказали в ведомстве.

Также указывается, что стоимость БПЛА составила более €2 млн.

Ранее в Финляндии предрекли практически полную остановку грузового трафика с Россией.

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