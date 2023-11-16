В Финляндии предрекли практически полную остановку грузового трафика с Россией
Финская таможня: грузовой трафик с Россией с 18 ноября практически остановится
- AFP
- © Vesa Moilanen / Lehtikuva
«18 ноября 2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится», — указал он в соцсети Х.
Вместе с этим он добавил, что через железнодорожный пункт пропуска на российской границе — «Вайниккала» — по-прежнему будут проходить грузовые поезда.
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть с 18 ноября часть восточной границы.