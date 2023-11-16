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В Финляндии предрекли практически полную остановку грузового трафика с Россией

Финская таможня: грузовой трафик с Россией с 18 ноября практически остановится

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Руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля заявил, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически прекратится.
В Финляндии предрекли практически полную остановку грузового трафика с Россией
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

«18 ноября 2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится», — указал он в соцсети Х.

Вместе с этим он добавил, что через железнодорожный пункт пропуска на российской границе — «Вайниккала» — по-прежнему будут проходить грузовые поезда.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть с 18 ноября часть восточной границы.

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