Глава МИД Ван И: холодной войны не будет, если Китай и ЕС выберут стабильность

Глава МИД КНР Ван И выразил уверенность, что новой холодной войны не будет, если Китай и Европейский союз выберут путь мира и стабильности.

Об этом китайский дипломат сказал в ходе встречи с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине.

«Если Китай и ЕС выберут диалог и сотрудничество, то не возникнет блокового противостояния, если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, не разгорится новая холодная война», — цитирует его РИА Новости.

Ван И также указал на необходимость выбрать путь открытости и общей выгоды для мирового развития и процветания.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.