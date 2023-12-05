RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Ван И: холодной войны не будет, если Китай и ЕС выберут стабильность

Короткая ссылка
Глава МИД КНР Ван И выразил уверенность, что новой холодной войны не будет, если Китай и Европейский союз выберут путь мира и стабильности.
Глава МИД Ван И: холодной войны не будет, если Китай и ЕС выберут стабильность
  • Gettyimages.ru
  • © Johannes Simon

Об этом китайский дипломат сказал в ходе встречи с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине.

«Если Китай и ЕС выберут диалог и сотрудничество, то не возникнет блокового противостояния, если Китай и ЕС выберут мир и стабильность, не разгорится новая холодная война», — цитирует его РИА Новости.

Ван И также указал на необходимость выбрать путь открытости и общей выгоды для мирового развития и процветания.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель недоволен позицией китайских властей касательно конфликта между Россией и Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить