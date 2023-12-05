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NYT: база Израиля, где якобы хранится ядерное оружие, была атакована 7 октября

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Военная база Израиля «Сдот-Миха», где якобы хранится ядерное оружие, подверглась ракетной атаке 7 октября. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.
NYT: база Израиля, где якобы хранится ядерное оружие, была атакована 7 октября
  • AP
  • © Ariel Schalit

Как пишет газета, ракету в направлении военной базы, вероятно, выпустило палестинское движение ХАМАС.

По мнению ряда экспертов, на базе «Сдот-Миха» находится большое количество ракет, которые способны нести ядерный заряд.

По данным издания, в результате атаки ракеты не получили повреждения, однако после удара началось возгорание на близлежащей территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признаёт это.

Он также сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.

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