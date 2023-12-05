Аналитик Озер: Анкара скоро начнёт операции против израильской разведки

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Анкара начнёт операции против израильской разведки из-за заявлений Тель-Авива о преследовании членов палестинского движения ХАМАС в Турции.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, Анкара в подобных вопросах действует в соответствии с международным правом.

«Представители ХАМАС являются официальными гостями Турции и находятся под защитой Анкары», — сказал Озер.

При этом он подчеркнул, что любой шаг, предпринятый израильскими разведывательными организациями, будет рассматриваться как предпринятый против Турции.

Ранее глава службы общей безопасности Израиля Ронен Бар заявил, что Израиль ликвидирует всех членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре.

Позже Анкара предостерегла Израиль от преследования членов ХАМАС, живущих в Турции.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде (МУС) за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.