Анкара предостерегла Израиль от преследования членов ХАМАС, живущих в Турции

Турецкая разведка предупредила Израиль о «серьёзных последствиях», если израильская сторона будет преследовать членов палестинского движения ХАМАС, проживающих в Турции.

Об этом информирует телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

«Необходимые предупреждения были сделаны собеседникам из Израиля на основании сообщений в международных СМИ о том, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС, живущих за пределами Палестины, в том числе в Турции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Турции предупредили Израиль о «серьёзных последствиях» в случае предпринимаемых в этом направлении действий.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что спецслужбы Израиля разрабатывают план, предполагающий ликвидацию лидеров ХАМАС по всему миру.

По данным газеты, Израиль планирует выслеживать лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре.