Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильская военная авиация в ответ на произведённые пуски ракет в сторону Израиля нанесла удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ. Также сообщалось, что более 50 израильских военных машин и четыре бульдозера штурмовали город Дженин на Западном берегу.