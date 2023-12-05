Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильская военная авиация в ответ на произведённые пуски ракет в сторону Израиля нанесла удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Также сообщалось, что более 50 израильских военных машин и четыре бульдозера штурмовали город Дженин на Западном берегу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен