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WAFA: Израиль штурмует город Дженин на Западном берегу

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Более 50 израильских военных машин и четыре бульдозера штурмовали город Дженин на Западном берегу.

Об этом информирует WAFA.

«Более 50 военных машин в сопровождении четырёх бульдозеров штурмовали город со стороны улицы Дженин-ан-Насра на фоне стрельбы», — говорится в сообщении.

По данным агентства, над городом были запущены беспилотники, а на крышах некоторых зданий были размещены снайперы.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе.

Также корреспондент RT Мансур Шуман стал свидетелем удара ЦАХАЛ по центру города Хан-Юнис.

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