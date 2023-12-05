WAFA: Израиль штурмует город Дженин на Западном берегу
Об этом информирует WAFA.
«Более 50 военных машин в сопровождении четырёх бульдозеров штурмовали город со стороны улицы Дженин-ан-Насра на фоне стрельбы», — говорится в сообщении.
По данным агентства, над городом были запущены беспилотники, а на крышах некоторых зданий были размещены снайперы.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе.
Также корреспондент RT Мансур Шуман стал свидетелем удара ЦАХАЛ по центру города Хан-Юнис.