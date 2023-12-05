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БТА: премьер Болгарии Денков исключил нарушение ЛУКОЙЛом законов страны или ЕС

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ЛУКОЙЛ не нарушает законы Болгарии, предписания Евросоюза или таможенные постановления.

Об этом информирует Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на премьера Николая Денкова.

«Премьер-министр заявил, что все проверки на текущий момент показывают, что ЛУКОЙЛ не нарушил ни одного предписания ЕС, болгарского закона или таможенного постановления», — говорится в публикации.

Ранее ЛУКОЙЛу разрешили купить 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Ltd.

Также стало известно, что прибыль ЛУКОЙЛа за девять месяцев составила 638,6 млрд руб.

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