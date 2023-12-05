БТА: премьер Болгарии Денков исключил нарушение ЛУКОЙЛом законов страны или ЕС

ЛУКОЙЛ не нарушает законы Болгарии, предписания Евросоюза или таможенные постановления.

Об этом информирует Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на премьера Николая Денкова.

«Премьер-министр заявил, что все проверки на текущий момент показывают, что ЛУКОЙЛ не нарушил ни одного предписания ЕС, болгарского закона или таможенного постановления», — говорится в публикации.

Ранее ЛУКОЙЛу разрешили купить 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Ltd.

Также стало известно, что прибыль ЛУКОЙЛа за девять месяцев составила 638,6 млрд руб.