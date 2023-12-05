БТА: премьер Болгарии Денков исключил нарушение ЛУКОЙЛом законов страны или ЕС
Об этом информирует Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на премьера Николая Денкова.
«Премьер-министр заявил, что все проверки на текущий момент показывают, что ЛУКОЙЛ не нарушил ни одного предписания ЕС, болгарского закона или таможенного постановления», — говорится в публикации.
Ранее ЛУКОЙЛу разрешили купить 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Ltd.
Также стало известно, что прибыль ЛУКОЙЛа за девять месяцев составила 638,6 млрд руб.