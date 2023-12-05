Лула да Силва заявил, что пригласит Путина в Бразилию на саммит G20 в 2024 году

Президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в 2024 году, заявил лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом информирует газета Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят», — сказал бразильский лидер.

При этом Лула да Силва отметил, что против российского президента идёт судебный процесс, и он должен «оценить последствия».

«Это решение суда. Президент Республики не судит эти решения, он их выполняет или не выполняет», — добавил Лула да Силва.

Ранее МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на «арест» Путина судью МУС Серхио Годинеса.