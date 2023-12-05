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Newsweek: оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток и мемов

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Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов».

Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что американский лидер в ходе церемонии награждения, поздравляя одного из лауреатов, назвал премию «Эмми» созвучным «enemy», которое переводится на русский как «враг».

После этого, по данным газеты, Байден повторил слово «враг» и под смех публики добавил: «Это же я».

Ранее Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.

Также в сентябре Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США.

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