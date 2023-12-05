Захарова: Лавров сказал фразу «Оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
Фрагмент выпуска она опубликовала в своём Telegram-канале.
По словам дипломата, западные страны использовали эту фразу в качестве «слогана» и «мема», пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована.
Ранее Лавров попросил немецкую журналистку цитировать его правильно на саммите в Скопье.
Позже стало известно, что задавшая вопрос Лаврову об ОБСЕ журналистка DW работала в Москве.
Также Захарова рассказала, что главы МИД Запада говорили о ерунде во время заседания ОБСЕ.