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Захарова: Лавров сказал фразу «Оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу

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Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу от организации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Фрагмент выпуска она опубликовала в своём Telegram-канале.

По словам дипломата, западные страны использовали эту фразу в качестве «слогана» и «мема», пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована.

Ранее Лавров попросил немецкую журналистку цитировать его правильно на саммите в Скопье.

Позже стало известно, что задавшая вопрос Лаврову об ОБСЕ журналистка DW работала в Москве.

Также Захарова рассказала, что главы МИД Запада говорили о ерунде во время заседания ОБСЕ.

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