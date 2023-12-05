Захарова: Лавров сказал фразу «Оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу

Фраза министра иностранных дел Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье была адресована фотографу от организации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Фрагмент выпуска она опубликовала в своём Telegram-канале. По словам дипломата, западные страны использовали эту фразу в качестве «слогана» и «мема», пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Ранее Лавров попросил немецкую журналистку цитировать его правильно на саммите в Скопье. Позже стало известно, что задавшая вопрос Лаврову об ОБСЕ журналистка DW работала в Москве. Также Захарова рассказала, что главы МИД Запада говорили о ерунде во время заседания ОБСЕ.