Задавшая вопрос Лаврову об ОБСЕ журналистка DW работала в Москве

Немецкая журналистка Deutsche Welle* Александра фон Намен, которую поправил глава МИД России Сергей Лавров, несколько лет проработала корреспондентом в Москве.

Портал называет её «одним из самых опытных корреспондентов».

«В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Путина», — говорится на сайте издания.

Ранее Лавров на пресс-конференции по результатам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ в Скопье попросил фон Намен цитировать его правильно.

По словам журналистки, глава российского МИД якобы заявлял о коллапсе ОБСЕ.

Лавров заметил, что ему известно, что в ФРГ «принято, чтобы члены правительства разжёвывали журналистам, что им надо писать».

Он добавил, что в России уважают журналистов и «оставляют на их воображение» то, как они будут излагать итоги пресс-конференции.

* Deutsche Welle включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.