Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Умеров рассказал, что обсудил со Столтенбергом ситуацию на фронте и потребности Киева в зимний период.
«Членство Украины в НАТО неотвратимо», — считает министр.
Он отметил, что Украина работает над практическими шагами приближения страны к членству в альянсе.
Ранее Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство до паритета с Россией.