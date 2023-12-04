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Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Умеров сообщил о встрече со Столтенбергом и о шагах Киева к членству в НАТО
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Умеров рассказал, что обсудил со Столтенбергом ситуацию на фронте и потребности Киева в зимний период.

«Членство Украины в НАТО неотвратимо», — считает министр.

Он отметил, что Украина работает над практическими шагами приближения страны к членству в альянсе.

Ранее Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство до паритета с Россией.

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