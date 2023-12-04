МИД: дипломаты продолжат усилия по возвращению удерживаемых в Газе заложников
- РИА Новости
Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
Как говорится в заявлении, Богданов подтвердил, что предпринимаемые дипломатией России во взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами энергичные шаги по скорейшему возвращению домой иностранных граждан — заложников из Газы — продолжатся.
Ранее замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури сообщил, что движение освободило всех женщин и детей, которые находились в плену в секторе Газа.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников.