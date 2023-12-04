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МИД: дипломаты продолжат усилия по возвращению удерживаемых в Газе заложников

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром заявил, что усилия дипломатов по скорейшему возвращению удерживаемых в Газе заложников будут продолжены.
МИД: дипломаты продолжат усилия по возвращению удерживаемых в Газе заложников
  • РИА Новости

Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Как говорится в заявлении, Богданов подтвердил, что предпринимаемые дипломатией России во взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами энергичные шаги по скорейшему возвращению домой иностранных граждан — заложников из Газы — продолжатся.

Ранее замглавы политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури сообщил, что движение освободило всех женщин и детей, которые находились в плену в секторе Газа.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников.

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