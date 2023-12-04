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Путин: Россия направляет зерно в шесть стран Африки

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Российское зерно направляется в шесть африканских стран, некоторые суда уже разгружаются.
Путин: Россия направляет зерно в шесть стран Африки
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

«В шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии», — заявил Путин.

Он рассказал, что некоторые суда разгружаются, некоторые находятся в море, некоторые грузятся в российских портах.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что западные страны скупают дешёвое зерно, а потом продают его нуждающимся государствам с добавленной стоимостью.

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