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Путин: Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было.
Путин: Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было
  • РИА Новости

«Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств в России.

По словам президента, российская сторона рассчитывает, что международные партнёры в отношениях с Москвой будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учёта интересов.

Путин также заявил, что на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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