Путин: Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было.

«Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств в России.

По словам президента, российская сторона рассчитывает, что международные партнёры в отношениях с Москвой будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учёта интересов.

Путин также заявил, что на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.