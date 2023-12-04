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SCMP: в Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть возраст

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В Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть свой возраст от парня.
SCMP: в Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть возраст
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что 41-летнюю женщину задержали в аэропорту Пекина.

Сотрудник иммиграционной службы усомнился в достоверности её паспортных данных, после проверки выяснилось, что у женщины есть два китайских паспорта с разными датами рождения.

Она призналась, что подделала документы, поскольку опасалась, что мужчина разорвёт с ней отношения, узнав реальный возраст.

Женщину оштрафовали.

Ранее в Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку и унесла на дерево.

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