SCMP: в Китае женщина купила поддельный паспорт в попытке скрыть возраст
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Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что 41-летнюю женщину задержали в аэропорту Пекина.
Сотрудник иммиграционной службы усомнился в достоверности её паспортных данных, после проверки выяснилось, что у женщины есть два китайских паспорта с разными датами рождения.
Она призналась, что подделала документы, поскольку опасалась, что мужчина разорвёт с ней отношения, узнав реальный возраст.
Женщину оштрафовали.
Ранее в Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку и унесла на дерево.