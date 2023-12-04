BFMTV: напавший на людей в Париже признал вину
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Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, задержанный заявил, что его поступок — «это реакция на преследование мусульман по всему миру».
Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.
Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.
В Национальной антитеррористической прокуратуре Франции рассказали, что напавший записал видео с присягой на верность ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.