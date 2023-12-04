BFMTV: напавший на людей в Париже признал вину

Напавший на людей в Париже признал свою вину.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, задержанный заявил, что его поступок — «это реакция на преследование мусульман по всему миру».

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

В Национальной антитеррористической прокуратуре Франции рассказали, что напавший записал видео с присягой на верность ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.