PNAT: напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ
Об этом сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции.
«Напавший... присягнул на верность ИГ на видео, записанном до нападения, на арабском языке», — приводит РИА Новости слова прокурора PNAT Жан-Франсуа Рикара.
Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.
Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.