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PNAT: напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ

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Напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ*.

Об этом сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции.

«Напавший... присягнул на верность ИГ на видео, записанном до нападения, на арабском языке», — приводит РИА Новости слова прокурора PNAT Жан-Франсуа Рикара.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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