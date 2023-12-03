PNAT: напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ

Напавший на людей в Париже ранее записал видео с присягой на верность ИГ*.

Об этом сообщили в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции.

«Напавший... присягнул на верность ИГ на видео, записанном до нападения, на арабском языке», — приводит РИА Новости слова прокурора PNAT Жан-Франсуа Рикара.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.