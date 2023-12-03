BFM TV: напавший на прохожих в Париже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году

Мужчина, напавший на прохожих с ножом и молотком в Париже, уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и имел серьёзные проблемы с психикой.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире BFM TV.

«Он известен судебным органам и был осуждён на четыре года тюрьмы в 2016 году», — передаёт телеканал.

По словам Дарманена, подозреваемый уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI.

Она, как отметил глава МВД, с тех пор следила за ним, как за человеком «с сильными проблемами с психикой».

Ранее в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.