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BFM TV: напавший на прохожих в Париже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году

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Мужчина, напавший на прохожих с ножом и молотком в Париже, уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и имел серьёзные проблемы с психикой.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире BFM TV.

«Он известен судебным органам и был осуждён на четыре года тюрьмы в 2016 году», — передаёт телеканал.

По словам Дарманена, подозреваемый уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI.

Она, как отметил глава МВД, с тех пор следила за ним, как за человеком «с сильными проблемами с психикой».

Ранее в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

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