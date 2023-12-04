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Медведев высмеял «солидарность» сытого Запада с Украиной

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял «солидарность» сытых западных стран с Украиной.
Медведев высмеял «солидарность» сытого Запада с Украиной
  • РИА Новости

Медведев опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, созданную при помощи искусственного интеллекта.

На ней изображены канцлер Германии Олаф Шольц за столом, на котором находится много мясных изделий, президент США Джо Байден на тропическом пляже, а также французский лидер Эммануэль Макрон, изображённый за ужином с шампанским.

«Все наши мысли с тобой, Украина», — написано под фотографией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

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