Медведев высмеял «солидарность» сытого Запада с Украиной

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял «солидарность» сытых западных стран с Украиной.

Медведев опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, созданную при помощи искусственного интеллекта.

На ней изображены канцлер Германии Олаф Шольц за столом, на котором находится много мясных изделий, президент США Джо Байден на тропическом пляже, а также французский лидер Эммануэль Макрон, изображённый за ужином с шампанским.

«Все наши мысли с тобой, Украина», — написано под фотографией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.