Universal: женщина погибла при нападении акулы на побережье в Мексике
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По данным газеты, нападение произошло в субботу, 2 декабря.
«По прибытии полиции была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из её ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в воде женщина находилась со своим пятилетним сыном. Ребёнок не пострадал.
В сентябре сообщалось, что девушке в результате нападения акулы в Египте пришлось ампутировать руку.