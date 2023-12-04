Universal: женщина погибла при нападении акулы на побережье в Мексике

Женщина погибла в результате нападения акулы на побережье залива Мелаке в Мексике, информирует газета Universal со ссылкой на местные власти.

По данным газеты, нападение произошло в субботу, 2 декабря.

«По прибытии полиции была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из её ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воде женщина находилась со своим пятилетним сыном. Ребёнок не пострадал.

В сентябре сообщалось, что девушке в результате нападения акулы в Египте пришлось ампутировать руку.