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Universal: женщина погибла при нападении акулы на побережье в Мексике

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Женщина погибла в результате нападения акулы на побережье залива Мелаке в Мексике, информирует газета Universal со ссылкой на местные власти.
Universal: женщина погибла при нападении акулы на побережье в Мексике
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, нападение произошло в субботу, 2 декабря.

«По прибытии полиции была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из её ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в воде женщина находилась со своим пятилетним сыном. Ребёнок не пострадал.

В сентябре сообщалось, что девушке в результате нападения акулы в Египте пришлось ампутировать руку

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