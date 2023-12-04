Замглавы МИД Кубы призвал заставить США ответить за соучастие в ситуации в Газе
- AP
В своей соцсети Х (Twitter) он назвал происходящее в Газе геноцидом и напомнил, что, по данным информационных агентств, за последние сутки были уничтожены 700 палестинцев.
«Если это не геноцид, то термин должен быть изменён. Правительство США должно быть привлечено к ответственности за соучастие в величайшем преступлении XXI века», — написал политик.
Ранее власти Газы заявили, что тела сотен погибших от израильских ударов остаются под завалами.