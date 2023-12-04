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Замглавы МИД Кубы призвал заставить США ответить за соучастие в ситуации в Газе

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Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американское правительство необходимо привлечь к ответственности за «соучастие в величайшем преступлении XXI века», говоря о ситуации в секторе Газа.
Замглавы МИД Кубы призвал заставить США ответить за соучастие в ситуации в Газе
  • AP

В своей соцсети Х (Twitter) он назвал происходящее в Газе геноцидом и напомнил, что, по данным информационных агентств, за последние сутки были уничтожены 700 палестинцев.

«Если это не геноцид, то термин должен быть изменён. Правительство США должно быть привлечено к ответственности за соучастие в величайшем преступлении XXI века», — написал политик.

Ранее власти Газы заявили, что тела сотен погибших от израильских ударов остаются под завалами.

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