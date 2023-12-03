RT в Telegram
Подпишись

Власти Газы: тела сотен погибших от израильских ударов остаются под завалами

Короткая ссылка
Тела сотен жителей сектора Газа всё ещё находятся под завалами.
Власти Газы: тела сотен погибших от израильских ударов остаются под завалами
  • AFP
  • © MOHAMMED ABED

Об этом заявила пресс-служба правительства Газы.

Согласно данным пресс-службы, за прошедшие 24 часа в больницы Газы поступили тела 316 человек.

«Сотни погибших продолжают находиться под завалами, бригады гражданской обороны не смогли извлечь их тела», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее «Бригады аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взорвали в городе Газа заминированный туннель, в котором находились израильские военные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить