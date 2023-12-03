Власти Газы: тела сотен погибших от израильских ударов остаются под завалами

Тела сотен жителей сектора Газа всё ещё находятся под завалами.

Об этом заявила пресс-служба правительства Газы.

Согласно данным пресс-службы, за прошедшие 24 часа в больницы Газы поступили тела 316 человек.

«Сотни погибших продолжают находиться под завалами, бригады гражданской обороны не смогли извлечь их тела», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее «Бригады аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взорвали в городе Газа заминированный туннель, в котором находились израильские военные.