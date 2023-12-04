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Песков заявил, что Россия не приветствует провокацию эсминца США в водах КНР

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Россия не приветствует провокацию с заходом эсминца США в территориальные воды Китая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не приветствует провокацию эсминца США в водах КНР
  • Gettyimages.ru

Ранее в армии КНР заявили, что американский эсминец USS Gabrielle Giffords незаконно вошёл в территориальные воды Китая около архипелага Наньша. Китайские военные организовали сопровождающее наблюдение корабля.

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что Москва приветствует шаги по повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности.

Ранее стало известно, что китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды страны вблизи островов Сиша в Южно-Китайском море.

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