Песков заявил, что Россия не приветствует провокацию эсминца США в водах КНР
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Ранее в армии КНР заявили, что американский эсминец USS Gabrielle Giffords незаконно вошёл в территориальные воды Китая около архипелага Наньша. Китайские военные организовали сопровождающее наблюдение корабля.
«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Он подчеркнул, что Москва приветствует шаги по повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности.
Ранее стало известно, что китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды страны вблизи островов Сиша в Южно-Китайском море.