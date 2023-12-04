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Кабмин: стрельба в Париже ставит вопрос адаптации правовых механизмов к угрозам

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Стрельба в Париже, в ходе которой погиб один турист, поднимает вопрос о необходимости адаптировать существующие правовые механизмы и работу госслужб к угрозам.
Кабмин: стрельба в Париже ставит вопрос адаптации правовых механизмов к угрозам
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.

«Это вновь поднимает вопрос об адаптации права, наших служб и действий при угрозе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

В Национальной антитеррористической прокуратуре Франции рассказали, что напавший записал видео с присягой на верность ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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