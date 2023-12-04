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Лукашенко намерен обсудить с Си Цзиньпином скорость в реализации планов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином собирается обсудить скорость в реализации намеченных планов.
Лукашенко намерен обсудить с Си Цзиньпином скорость в реализации планов
  • AFP
  • © HANDOUT / BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Лукашенко отметил, что во время поиска тем для обсуждения в Минске не было найдено ни одного вопроса, по которому не было бы продвижения, передаёт агентство БЕЛТА.

«Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, — это скорость», — сообщил президент.

Кроме того, Лукашенко назвал настоящее время спрессованным, поэтому многие страны отстают и не успевают.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией.

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