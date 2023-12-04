Полковник Райснер: Западу нужно идти ва-банк, иначе Украина проиграет
По его словам, Киев может проиграть в военном конфликте, если Запад не предоставит ему необходимую поддержку.
Кроме того, Райснер отметил, что данный конфликт ведётся «на истощение».
«Всё решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом... Нужно идти ва-банк», — сказал полковник.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине может стать ещё хуже.
Также в Wnp сообщили, что Киев врёт об успехах ВСУ на фронте.