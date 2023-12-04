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Полковник Райснер: Западу нужно идти ва-банк, иначе Украина проиграет

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Полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью изданию Tagesschau, входящему в медиагруппу ARD, что Западу необходимо «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины, иначе она проиграет.

По его словам, Киев может проиграть в военном конфликте, если Запад не предоставит ему необходимую поддержку.

Кроме того, Райснер отметил, что данный конфликт ведётся «на истощение».

«Всё решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом... Нужно идти ва-банк», — сказал полковник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине может стать ещё хуже.

Также в Wnp сообщили, что Киев врёт об успехах ВСУ на фронте.

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