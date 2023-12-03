Префект парижской полиции заявил о постоянной террористической угрозе во Франции

Угроза террористических актов во Франции присутствует постоянно, заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

«Террористическая угроза во Франции постоянна», — заявил он в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что полицейское присутствие на улицах усилено, число патрулей увеличено.

Ранее сообщалось, что в результате нападения в Париже погиб человек.

Позже стало известно, что жертвой нападения в Париже стал гражданин Германии.

В Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции заявили, что напавший ранее записал видео с присягой на верность ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.