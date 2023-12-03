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Снегопад в Европе привёл к отмене сотен авиарейсов и отключению электричества

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Обрушившийся на европейский регион снегопад привёл к перебоям в работе аэропортов в Германии, Нидерландах, Швейцарии, а в Польше и Австрии часть жителей лишились электричества.
Снегопад в Европе привёл к отмене сотен авиарейсов и отключению электричества
  • © AP Photo/Michael Probst

Как пишет РБК со ссылкой на агентства и СМИ, в частности в Мюнхене аэропорт прерывал работу, и 560 из 880 запланированных 3 декабря рейсов были отменены.

Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Похожая ситуация с отменой рейсов и затруднением железнодорожного сообщения наблюдалась в городах Нидерландов и Швейцарии.

По данным Kleine Zeitung, в Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества осталось около 20 тыс. домовладений. Польские СМИ также указывают на перебои в подаче электроэнергии из-за непогоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 3 декабря в столице был побит суточный рекорд по объёму выпавших осадков.

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