Снегопад в Европе привёл к отмене сотен авиарейсов и отключению электричества
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Как пишет РБК со ссылкой на агентства и СМИ, в частности в Мюнхене аэропорт прерывал работу, и 560 из 880 запланированных 3 декабря рейсов были отменены.
Также были перебои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне.
Похожая ситуация с отменой рейсов и затруднением железнодорожного сообщения наблюдалась в городах Нидерландов и Швейцарии.
По данным Kleine Zeitung, в Австрии из-за снегопада в округе Мурталь без электричества осталось около 20 тыс. домовладений. Польские СМИ также указывают на перебои в подаче электроэнергии из-за непогоды.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 3 декабря в столице был побит суточный рекорд по объёму выпавших осадков.