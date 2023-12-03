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Cиноптик: суточный рекорд по количеству выпавших осадков побит в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что суточный рекорд для 3 декабря по количеству выпавших осадков побит в Москве.
Cиноптик: суточный рекорд по количеству выпавших осадков побит в Москве
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков», — указал Леус.

Как отметил синоптик, за всю историю наблюдений в Москве 3 декабря ещё не было столь снежным, как сейчас.

Вместе с тем Леус уточнил, что к 18:00 в столице, согласно информации базовой метеостанции города ВДНХ, выпало 10 мм осадков. Данный показатель на 0,6 мм превышает цифры, зафиксированные 3 декабря в 1980 году, который до этого момент считался рекордным.

Ранее синоптик заявил, что окончание снегопада в столичном регионе стоит ожидать не раньше полуночи.

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