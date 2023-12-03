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Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи.
Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Снегопад в Москве фактически закончится к полуночи, ночью ещё выпадет немного осадков», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что в понедельник днём снежок будет уже совсем небольшой. Погода изменится радикально.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, чем вызван сильный снегопад в Москве и в каких ещё районах страны ожидать подобного в дальнейшем.

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