Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи.

«Снегопад в Москве фактически закончится к полуночи, ночью ещё выпадет немного осадков», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что в понедельник днём снежок будет уже совсем небольшой. Погода изменится радикально.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, чем вызван сильный снегопад в Москве и в каких ещё районах страны ожидать подобного в дальнейшем.