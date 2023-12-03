NYP: житель Нью-Йорка зарезал четверых членов семьи и ранил двоих полицейских

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка расследуют массовое убийство, произошедшее в ночь на 3 декабря. Как сообщила газета New York Post, мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил двоих полицейских.

В сообщении отмечается, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл в районе Квинс. В полицию обратилась девушка, заявившая о нападении на свою семью. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили там подозрительного мужчину с чемоданом.

После непродолжительного разговора он выхватил нож и набросился на офицеров, ранив их в лицо и шею. Те, в свою очередь, открыли по нападавшему огонь. Он скончался по пути в больницу.

Примечательно, что рядом с местом происшествия в это время разгорался пожар. Когда возгорание ликвидировали, в одной из квартир спасатели обнаружили четыре тела.

Похожий случай ранее произошёл в Челябинске, где вооружённый ножом мужчина напал на пассажиров в рейсовом автобусе. Как сообщалось ранее, в отношении него возбудили два уголовных дела.