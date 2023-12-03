RT в Telegram
Подпишись

МИД России: БРИКС доработает модальности новой категории государств-партнёров

Короткая ссылка
Межгосударственное объединение БРИКС во время председательства России в 2024 году доработает модальности новой категории государств-партнёров. Информацию об этом предоставили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: БРИКС доработает модальности новой категории государств-партнёров
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что российская делегация в ходе состоявшейся встречи шерп и су-шерп стран — членов БРИКС провела развёрнутую презентацию планов работы объединения на будущий год.

«В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита пристальное внимание в ходе российской вахты будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории государств — партнёров объединения», — отметили в ведомстве.

В опубликованном по итогам встречи документе также говорится, что рост расчётов в национальных валютах — приоритет председательства России в объединении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить