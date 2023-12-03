Более 60 человек погибли при ударах Израиля по Хан-Юнису на юге сектора Газа
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- © Ahmed Ibrahim / Keystone Press Agency
Об этом сообщает агентство WAFA.
Как сказано в сообщении, более 60 человек погибли на юге сектора Газа, в Хан-Юнисе, после того, как израильские самолёты обстреляли десятками ракет ряд районов на востоке и в центре города.
Ранее военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад»* бригады «Аль-Кудс» обстреляли города Баэр-Шева и Седрот, а также несколько кибуцев на юге Израиля.
* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.