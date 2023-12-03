Группировка «Исламский джихад» заявила об обстреле городов на юге Израиля

Города Баэр-Шева и Седрот, а также несколько кибуцев на юге Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны военного крыла палестинской группировки «Исламский джихад»* «Бригады Аль-Кудс».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного крыла, наряду с израильскими городами «Исламский джихад» также обстрелял кибуцы Суфу и Холиту, которые располагаются рядом с сектором Газа.

Ранее ХАМАС и группировка «Исламский джихад» сообщили о ракетных ударах по ряду израильских позиций и приграничных населённых пунктов.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.