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Группировка «Исламский джихад» заявила об обстреле городов на юге Израиля

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Города Баэр-Шева и Седрот, а также несколько кибуцев на юге Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны военного крыла палестинской группировки «Исламский джихад»* «Бригады Аль-Кудс».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного крыла, наряду с израильскими городами «Исламский джихад» также обстрелял кибуцы Суфу и Холиту, которые располагаются рядом с сектором Газа.

Ранее ХАМАС и группировка «Исламский джихад» сообщили о ракетных ударах по ряду израильских позиций и приграничных населённых пунктов.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.

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