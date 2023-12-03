Группировка «Исламский джихад» заявила об обстреле городов на юге Израиля
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного крыла, наряду с израильскими городами «Исламский джихад» также обстрелял кибуцы Суфу и Холиту, которые располагаются рядом с сектором Газа.
Ранее ХАМАС и группировка «Исламский джихад» сообщили о ракетных ударах по ряду израильских позиций и приграничных населённых пунктов.
* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.