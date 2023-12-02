ХАМАС и «Исламский джихад» заявили о ракетных ударах по израильским позициям
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом пишет РИА Новости.
Так, «Бригады аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами позиции ЦАХАЛ и кибуцы Маген, Кисуфим и Нирим, расположенные около границы с Газой.
В свою очередь, военное крыло «Исламского джихада» «Бригады Аль-Кудс» сообщило о ракетном и миномётном обстреле Кисуфима.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что сирены прозвучали в кибуце Кисуфим.
Агентство Safa сообщило, что свыше 100 человек погибли из-за удара Израиля по дому в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.