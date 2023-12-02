ХАМАС и «Исламский джихад» заявили о ракетных ударах по израильским позициям

Движение ХАМАС и группировка «Исламский джихад» сообщили, что нанесли ракетные удары по ряду израильских позиций и приграничных населённых пунктов.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, «Бригады аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами позиции ЦАХАЛ и кибуцы Маген, Кисуфим и Нирим, расположенные около границы с Газой.

В свою очередь, военное крыло «Исламского джихада» «Бригады Аль-Кудс» сообщило о ракетном и миномётном обстреле Кисуфима.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что сирены прозвучали в кибуце Кисуфим.

Агентство Safa сообщило, что свыше 100 человек погибли из-за удара Израиля по дому в лагере беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.