В ЦАХАЛ сообщили о ранении военных при обстреле автомобиля у границы с Ливаном
- AP
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В сообщении указывается, что пуск противотанковой ракеты по машине ЦАХАЛ был зафиксирован после сообщений о сиренах, которые прозвучали на Севере Израиля.
«В результате разлёта осколков несколько солдат ЦАХАЛ получили лёгкие ранения, а автомобиль был повреждён», — отметили в пресс-службе.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило об обстреле израильских сил в Бейт-Хануне в секторе Газа.