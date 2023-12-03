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В ЦАХАЛ сообщили о ранении военных при обстреле автомобиля у границы с Ливаном

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Автомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергся обстрелу в районе населённого пункта Бейт-Гилель, расположенного рядом с границей Ливана. Несколько военных получили ранения, сообщила армейская пресс-служба.
В ЦАХАЛ сообщили о ранении военных при обстреле автомобиля у границы с Ливаном
  • AP
  • © Baz Ratner

В сообщении указывается, что пуск противотанковой ракеты по машине ЦАХАЛ был зафиксирован после сообщений о сиренах, которые прозвучали на Севере Израиля.

«В результате разлёта осколков несколько солдат ЦАХАЛ получили лёгкие ранения, а автомобиль был повреждён», — отметили в пресс-службе.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило об обстреле израильских сил в Бейт-Хануне в секторе Газа.

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