Медведев похвалил Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал настоящую причину помощи Украине.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Медведева, «прямолинейный и простодушный» человек Остин раскрыл военную тайну, назвав причину участия Соединённых Штатов в украинском конфликте.

Оказалось, что всё дело в заказе оборонной продукции для увеличения выпуска военных товаров и создания рабочих мест, а также, вероятно, в крупной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации американского лидера Джо Байдена, добавил зампред Совбеза России.

Ранее Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние четыре десятилетия.

22 ноября он сообщил, что контактная группа по Украине направила Киеву уже более $80 млрд с начала проведения спецоперации ВС России.