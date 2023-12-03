Остин: США начали крупнейшую за 40 лет модернизацию оборонной промышленной базы
Об этом, как информирует ТАСС, заявил министр обороны страны Ллойд Остин.
По его словам, на эти цели планируется выделить около $50 млрд.
«Это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах», — сказал глава Пентагона.
Также Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что США «не дадут России» одержать победу на Украине.