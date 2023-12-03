Остин: США начали крупнейшую за 40 лет модернизацию оборонной промышленной базы

Соединённые Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние четыре десятилетия.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

По его словам, на эти цели планируется выделить около $50 млрд.

«Это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах», — сказал глава Пентагона.

Также Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что США «не дадут России» одержать победу на Украине.