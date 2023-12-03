Армия Израиля заявила о ликвидации пяти бойцов ХАМАС в Газе

В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщила израильская армия в Telegram, истребители и вертолёты ЦАХАЛ нанесли удары по объектам в секторе Газа, включая шахты тоннелей, командные центры и склады оружия.

«БПЛА ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил пятерых террористов ХАМАС», — сказано в заявлении армии.

Кроме того, сообщается, что за последние сутки ВМС Армии обороны Израиля также наносили удары по объектам ХАМАС.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и уничтожили подземные тоннели ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа.