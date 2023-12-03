Jerusalem Post: ЦАХАЛ уничтожил тоннели ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа

Военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и уничтожили подземные тоннели радикального палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, подземная инфраструктура была обнаружена в городе ещё до перемирия.

Согласно публикации один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы.

«Ещё один туннель был обнаружен и разрушен в доме активиста военно-морских сил ХАМАС», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что при ударе Израиля по лагерю беженцев «Нусейрат» погибли 15 человек.

Также в ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива.