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Jerusalem Post: ЦАХАЛ уничтожил тоннели ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа

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Военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и уничтожили подземные тоннели радикального палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, подземная инфраструктура была обнаружена в городе ещё до перемирия.

Согласно публикации один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы.

«Ещё один туннель был обнаружен и разрушен в доме активиста военно-морских сил ХАМАС», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что при ударе Израиля по лагерю беженцев «Нусейрат» погибли 15 человек.

Также в ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива.

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