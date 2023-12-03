Вооружённые силы Восточноафриканского сообщества начали вывод войск из ДР Конго

ВС Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из ДР Конго.

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя сообщества.

Как передаёт РИА Новости, региональные вооружённые силы ВАС начали вывод войск из Конго утром 3 декабря.

Как заявил местный представитель ВАС, первая группа из примерно 100 кенийских солдат, в которую также входят солдаты из Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион и направилась в Найроби.

В сентябре посольство России в Конго подтверждало данные о том, что сообщения о государственном перевороте в стране являются ложными.