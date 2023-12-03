Вооружённые силы Восточноафриканского сообщества начали вывод войск из ДР Конго
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Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя сообщества.
Как передаёт РИА Новости, региональные вооружённые силы ВАС начали вывод войск из Конго утром 3 декабря.
Как заявил местный представитель ВАС, первая группа из примерно 100 кенийских солдат, в которую также входят солдаты из Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион и направилась в Найроби.
В сентябре посольство России в Конго подтверждало данные о том, что сообщения о государственном перевороте в стране являются ложными.