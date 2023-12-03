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Вооружённые силы Восточноафриканского сообщества начали вывод войск из ДР Конго

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ВС Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из ДР Конго.
Вооружённые силы Восточноафриканского сообщества начали вывод войск из ДР Конго
  • AP
  • © Ben Curtis

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя сообщества.

Как передаёт РИА Новости, региональные вооружённые силы ВАС начали вывод войск из Конго утром 3 декабря.

Как заявил местный представитель ВАС, первая группа из примерно 100 кенийских солдат, в которую также входят солдаты из Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион и направилась в Найроби.

В сентябре посольство России в Конго подтверждало данные о том, что сообщения о государственном перевороте в стране являются ложными.

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