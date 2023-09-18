Посольство России в Конго: сообщения о госперевороте в стране являются фейком
- globallookpress.com
Об этом ТАСС заявили в российской дипломатической миссии.
«Появившиеся в иностранных и российских СМИ сообщения о государственном перевороте в Республике Конго являются фейковыми», — указал собеседник.
Дипломат также добавил, что обстановка в стране спокойная.
Ранее министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг распространяющиеся в СМИ слухи о госперевороте в стране.