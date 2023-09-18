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Посольство России в Конго: сообщения о госперевороте в стране являются фейком

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Посольство России в Конго подтвердило данные о том, что сообщения о государственном перевороте в стране являются ложными.
Посольство России в Конго: сообщения о госперевороте в стране являются фейком
  • globallookpress.com

Об этом ТАСС заявили в российской дипломатической миссии.

«Появившиеся в иностранных и российских СМИ сообщения о государственном перевороте в Республике Конго являются фейковыми», — указал собеседник.

Дипломат также добавил, что обстановка в стране спокойная.

Ранее министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг распространяющиеся в СМИ слухи о госперевороте в стране.

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