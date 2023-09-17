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Министр коммуникации Конго Мунгалла опроверг слухи о госперевороте в стране

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Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьери Мунгалла в социальной сети X опроверг распространяющиеся в СМИ слухи о госперевороте в стране.
Министр коммуникации Конго Мунгалла опроверг слухи о госперевороте в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Claudine Silaho Weber-Hilty

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, распространяется ложная информация о том, что в столице республики Браззавиле происходят серьёзные события.

«Правительство отрицает эти фальшивые новости», — отметил Мунгалла.

Обстановка в государстве спокойная, добавил министр.

2 сентября сообщалось, что военные, пришедшие к власти в Габоне, объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ.

Позднее генерал Брис Олиги Нгема, принявший присягу в качестве главы Габона, сообщил о намерении передать власть гражданским после переходного периода.

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