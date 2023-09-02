Военные в Габоне объявили об открытии границ страны

Военные, пришедшие к власти в Габоне, объявили об открытии с 2 сентября сухопутных, морских и воздушных границ. Об этом говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире телеканала Gabon 24.

«Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI) принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутных, морских и воздушных границ начиная с субботы, 2 сентября 2023 года», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.

Позднее глава Республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему заявил, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба отправлен в отставку.