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Военные в Габоне объявили об открытии границ страны

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Военные, пришедшие к власти в Габоне, объявили об открытии с 2 сентября сухопутных, морских и воздушных границ. Об этом говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире телеканала Gabon 24.
Военные в Габоне объявили об открытии границ страны
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«Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI) принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутных, морских и воздушных границ начиная с субботы, 2 сентября 2023 года», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.

Позднее глава Республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему заявил, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба отправлен в отставку.

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