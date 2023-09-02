Военные в Габоне объявили об открытии границ страны
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«Комитет переходного периода и восстановления государственных институтов (CTRI) принял решение с немедленным вступлением в силу об открытии сухопутных, морских и воздушных границ начиная с субботы, 2 сентября 2023 года», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.
Позднее глава Республиканской гвардии Габона Брис Олиги Нгему заявил, что президент Габона Али бен Бонго Ондимба отправлен в отставку.